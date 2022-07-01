Этнические русские, проживающие в эстонской Нарве, полностью поддерживают действия России на Украине. Они выразили намерение встать на сторону Москвы, если произойдет вооруженный конфликт с Эстонией. Об этом сообщил датский телеканал tv2.dk. Подробности передает РИА “Новости”.

В Нарве почти 95% населения говорят на русском языке. Большинство граждан полностью поддерживают Россию, лояльно относятся к Москве. Опрос жителей показал, что они не разделяют позицию Запада в отношении России. Один из местных жителей отметил, что российский президент делает для своей стороны все. Мужчина отметил, что многие готовы встать на сторону Москвы, если начнется гипотетический конфликт России с Эстонией. Он заявил, что в Нарве все за Россию.

Также местные жители рассказали, что этническим русским очень трудно устроиться на работу в Эстонии, а детям запрещают говорить в школах на родном языке.