Российские ВС получили в свое распоряжение реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. До сегодняшнего дня данная информация витала в воздухе на уровне слухов, но сейчас ее подтвердил портал «Русская весна». Сообщается, что РСЗО уже находится на территории России.

Неизвестно, каким именно образом военнослужащим удалось раздобыть американскую боевую систему, но ранее отмечалось, что коррумпированные представители украинской армии продали ее за 880 тысяч долларов.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, ничего особенного в HIMARS нет, но все же российские инженеры получили возможность разобраться в системе целеуказания и наведения, которая получает координаты целей непосредственно от спутника. Кроме того, конструкторы выяснят все отличия РСЗО, используемых ВС США от российских систем и смогут найти средства противодействия данному оружию.