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Портал «Русская весна» опубликовал кадры, на которых иностранный наемник, не знающий украинского языка, вдруг начинает палить по украинским военным. При этом съемка велась с камеры GoPro, находившейся на снаряжении «солдата удачи».

На записи видно, как два подразделения территориальной обороны затеяли перестрелку между собой. Иностранный наемник стреляет по своим вместе со всеми, периодически повторяя фразу ««Fuck… oh fuck!».

В результате один из бойцов территориальной обороны переходит на ломаный английский и заявляет иностранцу, что пора перестать стрелять, так как огонь велся по своим. В глазах «серого гуся» читаются одновременно страх и паника, так как он отлично понимает, что могут с ним сделать за такой вот “дружественный обстрел”.

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