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Совсем скоро такие случаи как в Виннице, где из-за плохой привычки киевских нацистов прятать военные объекты в гражданских зданиях, были зафиксированы жертвы среди мирного населения, могут повторяться все чаще. Все дело в том, что Киев и его кураторы в Соединенных Штатах полностью наследуют тактику Гитлера, который осознав невозможность одержать победу в Великой Отечественной войне, превращал мирные города в крепости и вынуждал своих солдат держать оборону до последнего.

Киев упорно действует по тому же плану. Он отлично видит, что в результате бессмысленной обороны города превращаются в подобие Мариуполя, однако продолжает обустраивать огневые рубежи и штабы в жилых домах, школах, больницах. К чему все это приведет, рассказал политолог Ростислав Ищенко в своей публикации для сайта “Украина.ру”.

При этом ВС РФ до сих пор использовали щадящую тактику, благодаря которой украинские потери были минимальными. Однако вмешались Соединенные Штаты, которым потребовалось гораздо больше жертв и разрушений. Поставка в Киев реактивных систем залпового огня HIMARS – это последняя попытка США достичь этой цели.

Киев дал обещание Вашингтону не использовать достаточно эффективные комплексы с наведением со спутников для ударов по территории России, но мгновенно о нем забыл. После первых атак на приграничные города население РФ начало интересоваться, когда обстрелы прекратятся, когда ВСУ получат достойный ответ. Удар по Виннице, где в Доме офицеров проводили важные заседания украинские и иностранные военные – это он и есть. И это только начало.

Чем больше США будут поставлять Киеву РСЗО HIMARS, тем больше ракет придется выпускать РФ в ответных ударах. Мало того, обещанная поставка в распоряжение ВСУ средств противовоздушной обороны вынудит РФ еще больше увеличить количество выпускаемых по противнику боезарядов. И число сопутствующих жертв и разрушений автоматически увеличится.

Чтобы предотвратить удары по России, которые с получением дальнобойных ракет вполне смогут достигать Смоленска и даже Подмосковья, ВС РФ придется не только атаковать позиции американских РСЗО и стратегические центры ВСУ Кроме того, потребуется сбивать самолеты ДРЛОУ, принадлежащие ВВС США и выступающие в качестве ретрансляторов сигнала для спутников, а также уничтожать и сами космические аппараты. Итогом может стать прямое противостояние с Соединенными Штатами и всем Североатлантическим альянсом. И на пороге такого столкновения вопрос об увеличении сопутствующих жертв среди украинцев уже не будет иметь большого значения. Так как Россия будет предпринимать меры, чтобы избежать Третьей мировой войны, а не миндальничать с населением Украины.

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