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Киев уже трижды предпринимал попытки разрушить Антоновский мост через Днепр, но в ходе одной из атак ПВО РФ отбила все 12 ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он предположил, что следующей целью ВСУ вполне может стать дамба в Новой Каховке, так как Киев пытается отрезать Херсон от снабжения. Чтобы этого не произошло, ВС РФ необходимо уже сейчас насыщать всю область средствами противовоздушной обороны.

Мост разрушить не так просто, ибо мощности ракет американских реактивных систем залпового огня слишком мало для выведения из строя прочных опор. Однако даже серьезные повреждения дорожного полотна могут нарушить логистику. В этом случае придется делать крюк в 200 километров, используя дамбу Каховского водохранилища.

ПВО доказала, что справляется с ракетными ударами ВСУ, однако необходимо перебросить в Херсонскую область инженерные войска и специализированное оборудование для ремонта. Это позволит быстро восстанавливать сооружения после повреждений и сохранять логистические цепочки.

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