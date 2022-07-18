Украина – это обширная и богатая территория, вот только самостоятельным государством она быть не может. Она в состоянии стать частью России или Польши, Венгрии или Румынии и станет процветающей провинцией, но никогда не сумеет обрести независимость, уверен политолог Ростислав Ищенко.

В своей публикации в издании “Свободная пресса” он пояснил, что проблема Украины кроется в отсутствии национальной элиты, которая готова пожертвовать собственными шкурными интересами ради интересов государства. Такие элиты есть в любой стране мира, кроме Украины, где очередной дорвавшийся до власти индивидуум мечтает подороже продать остатки национальных богатств или побольше украсть из бюджета, а потом уехать в Англию или Польшу, в США и даже в Россию. Принцип – наворовать и сбежать, совершенно не подходит для строительства сильного независимого государства, поэтому с 90-х годов прошлого столетия Украина лишь разрушает сама себя, не приблизившись к самостоятельности ни на миллиметр.

В каждой из республик бывшего СССР сохранилась государственная элита, что позволило построить независимые державы. На Украине же таких людей нет. Рано или поздно они уезжают из страны. Очень часто – в Санкт-Петербург или Москву, где создается русское государства. Именно поэтому Украина никогда не рассматривалась в качестве самостоятельной державы – людей, способной ее сделать таковой, там просто нет.