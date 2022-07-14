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Технология дополненной реальности будет применяться при устранении последствий ЧС. Прототип шлема, который использует эту технологию, представил один из концернов, входящих в госкорпорацию “Ростех”. Об этом сообщается на её сайте.

Шлем, получивший название “Умные руки”, входит в целую систему, которая состоит также из квадрокоптера и мобильного рабочего места. Предполагается, что с помощью этой системы, спасатели смогут оперативно обмениваться фото- и видеоинформацией, поддерживать связь с центром управления и так далее. Кроме этого, в шлем встроен тепловизор, который позволит, например, находить людей, попавших под завалы.

Уточняется, что разработанная система может управлять командами до 20 человек во время аварийно-спасательных работ, а также при выявлении и устранении любых техногенных повреждений. Отмечается, что при ликвидации последствий ЧС люди будут работать более эффективно, поскольку система сможет предоставлять данные в комплексе, а не фрагментарно, как это обычно происходит.

Когда шлемы с технологией дополненной реальности будут применяться на практике, не уточняется. О сроках их производства пока ничего неизвестно.

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