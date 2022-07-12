В несколько раз может повыситься число суточных заражений коронавирусом в России уже в следующем месяце. Такой прогноз сделала профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Её слова приводит газета “Коммерсантъ”.

Баранова полагает, что в августе суточная заболеваемость коронавирусом будет находиться в России на отметке в 10-15 тысяч человек (сейчас фиксируется примерно 3 тысячи случаев заражения в сутки). Причиной тому станет возвращение в Россию туристов из курортных стран. В той же Турции, уточнила профессор, заболеваемость коронавирусом в последнее время подскочила сразу в пять раз по сравнению с тем, что было несколькими неделями ранее.

Увеличение числа заражений коронавирусом сейчас фиксируют во многих странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, это связано, прежде всего, с распространением “омикрон”-штамма инфекции. Он отличается высокой заразностью, однако ковид, который он вызывает, у большинства людей протекает в лёгкой форме или вовсе без симптомов. Этот фактор вкупе с высоким уровнем коллективного иммунитета привёл к тому, что ещё весной многие страны стали снимать введённые ранее коронавирусные ограничения и открывать границы для туристов.