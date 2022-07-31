Россия приняла решение активизировать действия ВМФ на Шпицбергене, а также на Острове Врангеля, Новой Земле и Земле Франца Иосифа. Отмечается, что перед флотом будут поставлены новые задачи по обеспечению безопасности российских границ.

Данное решение принято в связи со вступлением в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, которое создает новые вызовы для РФ. Для устранения угроз корабли и подводные лодки российского флота будут гораздо чаще появляться в северном регионе.

Портал Avia.Pro также сообщил, что в связи с территориальными претензиями в адрес России, планируется значительное усиление и Черноморского флота. Группировка кораблей в Крыму будет существенно увеличена. Кроме того, среди приоритетных задач – развитие производственных мощностей для строительства авианосцев, отмечают эксперты.