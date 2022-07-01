Российский танкист, заместитель командира полка с позывным «Брест» рассказал о хитростях ВСУ в обороне. По его словам, украинские боевики создают «огневые мешки», в которые пытаются заманить подразделения ВС РФ, передает издание “МК”.

Националисты заранее подготавливают место, по которому впоследствии будет бить артиллерия и устраивают там «иллюзию боя». Когда союзные силы подходят на минимальное расстояние к такому «мешку», военнослужащие ВСУ разбегаются кто куда, а в установленную точку начинают прилетать снаряды.

Российские ВС тоже имеют в арсенале тактики, позволяющие действовать максимально эффективно.