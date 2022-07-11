Власти поддерживают идею распространить правила продажи за рубли и на сжиженный природный газ (СПГ) для европейских потребителей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет газета “Ведомости”.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, по которому компании из стран, включённых в список недружественных, должны приобретать природный российский газ за рубли. Для этого им необходимо открывать специальный счёт в Газпромбанке. Однако это правило на сжиженный природный газ в настоящее время не распространяется.

Между тем основными потребителями СПГ также являются страны из списка недружественных. Прежде всего, государства Евросоюза. Ранее “Газпром” уже выступал с инициативой привести в соответствие экспорт СПГ с экспортом трубопроводного газа. Однако решений перевести оплату за него в рублях пока не принималось. Впрочем, заявления Силуанова, говорят о том, что схема оплаты в скором времени всё же может поменяться.