читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти поддерживают идею распространить правила продажи за рубли и на сжиженный природный газ (СПГ) для европейских потребителей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет газета “Ведомости”.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, по которому компании из стран, включённых в список недружественных, должны приобретать природный российский газ за рубли. Для этого им необходимо открывать специальный счёт в Газпромбанке. Однако это правило на сжиженный природный газ в настоящее время не распространяется.

Между тем основными потребителями СПГ также являются страны из списка недружественных. Прежде всего, государства Евросоюза. Ранее “Газпром” уже выступал с инициативой привести в соответствие экспорт СПГ с экспортом трубопроводного газа. Однако решений перевести оплату за него в рублях пока не принималось. Впрочем, заявления Силуанова, говорят о том, что схема оплаты в скором времени всё же может поменяться.

Вам может понравиться

Поддубный предупредил об опасности для Брянска ракет ATACMS

Журналист Евгений Поддубный предупреждает о том, что американские ракеты ATACMS несут серьезную опасность для россиян. Эксперт не исключает, что из-за этой военной помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву, могут пострадать мирные

Артамонов рассказал, что основной удар ВС РФ придется на Северск в ДНР

Северск с трех направлений окружен российскими войсками, поэтому именно по этому населенному пункту в ДНР будет нанесен основной удар. Сейчас союзные силы располагаются всего в 7-10 километрах от города, заявил

Российский бронированный санитарный автомобиль «Линза» перенес близкий разрыв 155-мм снаряда

Украинская армия полностью игнорирует правила ведения боевых действий с самых первых дней спецоперации ВС РФ. Известно множество случаев, когда ее боевики обстреливали санитарные машины. Причем не случайно, а намеренно, так
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |