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В ходе проведения спецоперации России на Украине российский спецназ регулярно использует механизированное пулеметное взрывное устройство с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ».

“Бронеавтомобиль “Тигр” с дистанционно управляемым боевым модулем “Арбалет-ДМ” применяется для зачистки населенных пунктов. Это позволяет оператору боевой машины безопасно отслеживать обстановку.

На вооружении ВС России бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» появился с 2017 года. Впервые его официально продемонстрировали широкой публике на параде Победы в 2016 году.

Модуль «Арбалет-ДМ» предназначен для установки и на колесные, и на гусеничные бронированные машины, а также на корабли и стационарные КПП. Вооружение модуля состоит из пулемета «КОРД» калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.

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