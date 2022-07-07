“Ростех” может отказаться от производства смартфона AYYA T2 после разрыва сотрудничества по производству процессоров со стороны Тайваня.

Мобильный процессоры “Скиф” производились только на тайваньской фабрике TSMC. Но с момента начала спецоперации России на Украине, под воздействием санкций, Тайвань прекратил сотрудничество с российскими партнерами.

Также отмечены еще одни трудности, которые возникли с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис». Эксперты говорят о том, что возникла проблема перегрева процессоров при работе смартфона. Это осложняет дальнейшую реализацию проекта.

Представитель “Ростеха” не подтвердил наличие технических сложностей у проекта. По его словам, все необходимые испытания нового смартфона AYYA T2 проходят в штатном режиме. Но пока нет точно информации о сроках выхода гаджета в масштабное производство.