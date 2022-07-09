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Украинская армия полностью игнорирует правила ведения боевых действий с самых первых дней спецоперации ВС РФ. Известно множество случаев, когда ее боевики обстреливали санитарные машины. Причем не случайно, а намеренно, так как подобная техника входит в список приоритетных целей ВСУ.

Именно по этой причине российские войска перешли на использование бронированных автомобилей, позволяющих обеспечивать безопасную эвакуацию раненных солдат с поля боя, рассказал портал «Военное обозрение»,

Авторы рассказали, что на Донбассе сейчас все чаще применяется санитарная машина «АС-Линза», которая обладает огромным запасом прочности. Это подтверждается видеозаписями, на которых этот автомобиль перенес взрыв 155-миллиметрового снаряда в непосредственной близости от кузова. Машина получила повреждения, но защитила раненых бойцов от осколков. Сейчас она находится на ремонте и в скором времени снова вернется в строй.

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