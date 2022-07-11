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Российские финансовые компании уже готовы приступить к тестированию новой системы финансовых сообщений. Уже в ближайшем будущем она успешно заменит межбанковскую систему SWIFT. Подробности передает РИА “Новости”.

Пилотную версию создавали, основываясь на принципах децентрализации и взломостойкости. При этом разработчики отмечают, что в дальнейшем система будет развиваться.

Создатели системы рассказали ее особенности: «”Отечественный SWIFT” использует не классический блокчейн, а трехуровневую архитектуру, в которой распределенный реестр подписывается и определенным образом распространяется. По этой причине система способна расширяться, подключать большое количество новых пользователей».

Разработкой системы занимаются создатели из Центра компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ». Производители отметили, что все участники системы будут обладать равными правами. Никто из них не сможет ограничить доступ для третьей страны.

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