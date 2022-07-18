Портал Avia.Pro опубликовал видео скоротечного, но весьма насыщенного событиями боя между российскими и украинскими танковыми подразделениями. Запись была сделана с разведывательного беспилотника «Орлан-10».

На кадрах видно, как украинские танки появляются из укрытия на местности, пытаясь оценить обстановку на поле боя. Однако сделать это они просто не успевают, так как по ним открывается ураганный огонь из российских боевых машин.

Украинские танкисты пытались отстреливаться, однако судя по неточным выстрелам, они даже не сумели понять, откуда по ним ведется огонь. В результате все боевые машины противника оказались уничтожены.

Позже выяснилось, что рейд украинских танков осуществлялся в рамках серьезной операции, подготовленной Киевом. Однако использование разведывательного беспилотника позволило своевременно разгадать планы врага и уничтожить его бронетехнику. Операция оказалась сорванной уже на первом ее этапе.