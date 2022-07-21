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Первый отечественный банкомат с функцией рециркуляции наличных денег зарегистрировал Минпромторг. Ожидается, что в продажу банкоматы от компании “САГА” поступят в продажу уже в октябре этого года. Оборудование было разработано при участии концерна “Автоматика”, который входит в госкорпорацию “Ростех”.

“Интерфакс” сообщает, что новый банкомат уже включён в реестр отечественного оборудования. Это значит, что при проведении тендеров госзакупщики будут обязаны его приобретать в рамках программы импортозамещения.

Уточняется, что российский банкомат создан в основном из отечественных комплектующих. А часть иностранных деталей поставляется из дружественных стран. Таким образом, проблем в обслуживании банкоматов быть не должно. Ожидается, что в год “САГА” сможет производить до 25 тысяч таких аппаратов.

Проблемы с обслуживанием банкоматов у российских кредитных организаций возникли после введения в отношении России экономических санкций. Европейские и японские поставщики оборудования на этом фоне прекратили поставки и обслуживание своих банкоматов в России, а также обновление их програмного обеспечения.

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