В России начинаются клинические испытания препарата, который предназначен для лечения спинально мышечной атрофии (СМА). Это серьёзное заболевание, которое в мире сейчас наиболее эффективно лечат самым дорогим лекарственным препаратом – “Золгенсмой”. Стоимость одной дозы составляет 2 миллиона долларов. Отечественный аналог появится на рынке примерно в 2025-2026 годах. О его стоимости пока не сообщается.

Об этом газете “Известия” рассказал представитель Минздрава Сергей Куцев. В ведомстве он занимается вопросами медицинской генетики. По словам Куцева, во время доклинических испытаний российский препарат показал хорошие результаты. Клинические испытания займут несколько лет. Сам же препарат был зарегистрирован в 2021 году.

Наиболее эффективное лечение от СМА достигается, если препарат от него ввести ребёнку до двухлетнего возраста. “Золгенсма” вводится однократно. После этого проблем со СМА у человека не возникает. В России это лекарство закупает благотворительный фонд “Круг добра”, который был создан по инициативе президента Владимира Путина.