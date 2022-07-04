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Россиянам рассказали о денежной выплате, которая поступит от Пенсионного фонда на банковские счета уже на этой неделе. Средства будут выплачены в ближайшее время.

Речь идет о выплате, которую получат российские семьи с детьми. Денежные средства положены родителям, в семьях у которых есть ребенок, не достигший возраста трех лет.

В большинстве субъектов эти выплаты начисляются третьего числа каждого месяца, но в июле третье выпало на выходной день, поэтому деньги могли быть начислены уже 1 июля.

Также родителям начинают приходить и другие пособия на детей, включая выплаты от восьми до шестнадцати лет, а также выплаты на второго ребенка.

В Пенсионном фонде отметили, что все выплаты будут переведены «не позднее первых пяти рабочих дней этого месяца». Размер начислений будет зависеть от региона проживания, так как она равна прожиточному минимуму, установленному в субъекте.

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