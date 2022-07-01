Российские пенсионеры получили выплаты в июле и очень удивились суммам, которые стали для них приятной неожиданностью.

Речь идет о гражданах, которые получают выплаты по линии правоохранительных ведомств и министерства обороны. Военные пенсии начинают начислять раньше остальных. Страховые выплаты Пенсионный фонд начинает перечислять с третьего числа каждого месяца, а венные поступают с первого числа.

В этот раз пенсионеры службы исполнения наказаний получили свои выплаты за июль еще 29 июня. При этом пенсии больше в среднем на 400 рублей. Дело в том, что была проведена индексация военным пенсионерам, которую утвердили на днях Госдумой. При этом эксперты отмечают, что это еще не индексация, а перерасчет с марта.

Внеплановая индексация на 10% должна будет поступить военным пенсионерам чуть позже. Она будет произведена после того, как законопроект одобрит Совет Федерации.