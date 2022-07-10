Сегодня , 10 июля, российскими военными был нанесен удар по зданию, которое расположено в населенном пункте Часов Яр. Населенный пункт относится к Артемовскому району. Подробности передают корреспонденты издания “Русская весна”.

По имеющейся информации, внутри здания временно размещались украинские боевики. Атака производилась при помощи установки РСЗО “Ураган”. Военные корреспонденты издания опубликовали кадры атаки.

Эксперты отмечают, что удар был такой силы, что здание полностью обрушилось. При этом украинские СМИ сразу же воспользовались ситуацией, чтобы использовать ее в качестве очередной провокации. Они заявили о том, что российскими военными был нанесен “безжалостный удар по мирному дому”. На кадрах, опубликованных военными корреспондентами, видно, как из под завалов извлекают людей в военной форме.

Корреспонденты отмечают: «С большой долей вероятности дом использовали для своих нужд боевики ВСУ или т.н. теробороны».