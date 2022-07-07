Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что группа украинских боевиков, которая высадилась на острове Змеиный, была уничтожена российскими военными.

Бойцы ВСУ пытались установить на острове украинский флаг. Игорь Конашенков назвал это акцией “символической доставки флага” на фоне “провалов и массового отступления украинских войск”.

Как стало известно, украинские военные высадились на острове около пяти утра. Они приплыли на моторной лодке, затем сфотографировались с флагом.

В Минобороны РФ сообщили, что удар по группе был нанесен самолетом ВКС России с использованием высокоточных ракет. В результате атаки часть украинских боевиков была уничтожена. Оставшиеся в живых военнослужащие ВСУ сбежали в населенный пункт Приморское Одесской области.