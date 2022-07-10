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Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали три пункта управления войск Украины в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что в 16 регионах удалось ликвидировать живую силу и военную технику.

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ несут серьезные потери, которые пытаются компенсировать отправкой на передовую резервистов, не имеющих опыта. О случаях принудительного призыва на военную службу стало известно в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Также в Министерстве обороны отметили, что в Днепропетровской области были уничтожены пункты дислокации украинского батальона «Торнадо». В результате атаки удалось ликвидировать более 40 боевиков, а также около десятка единиц военной техники.

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