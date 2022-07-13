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Ученые Уральского федерального университета в Екатеринбурге выстроили математическую модель, описывающую процесс распространения оспы обезьян. Она поможет экспертам создать сценарий распространения эпидемии и выявить возможные способы борьбы с болезнью.

Специалисты в ходе исследования смогли определить, что ограничение числа контактов способно снизить уровень заражаемости. Но самым действенным способом борьбы с инфекцией является карантин. Он дает лучший результат по сравнению с лекарственными препаратами.

При этом ученые обращают внимание на то, что количество контактов всегда носит случайный характер. Сегодня можно встретить 10 человек, а завтра – 20. Но на изменение сценария распространения болезни может оказывать влияние любой момент. Может сложиться ситуация, когда вся инфицированная часть популяции выздоровеет, а может получиться все наоборот, когда причина приведет к вымиранию.

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