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До конца года российские туроператоры не смогут рассчитаться по долгам со своими клиентами полностью. Сейчас их совокупная задолженность оценивается в 24 миллиарда рублей. Такую сумму назвала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В эфире радио “Комсомольская правда”, она рассказала, что указанная сумма образовалась из так называемых ковидных долгов и долгов, которые появились у туроператоров за невыполненные обязательств с марта этого года, когда начались боевые действия на Украине и санкционное давление на Россию. При этом Догузова уточнила, что вторых долгов значительно больше первых: ковидная часть составляет относительно небольшие 5 миллиардов рублей, хотя изначально речь шла почти о 45 миллиардах.

Несмотря на положительную динамику – с марта общий долг туроператоров перед клиентами сократился с 40 до 24 миллиардов рублей – сумма всё равно ещё остаётся довольно внушительной. Догузова рассказала, что к решению проблемы будет подключаться российское правительство. Свои предложения в Кабмин Ростуризм уже направил.

С началом специальной военной операции на Украине число стран, куда могут попасть российские туристы значительно сократилось. В частности, было прекращено прямое авиасообщение с государствами Евросоюза. Кроме того, вылет за рубеж для российских авиакомпаний чреват тем, что их самолёты могут быть арестованы, поскольку основная часть воздушных судов находится в лизинге у европейских компаний.

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