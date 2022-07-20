Рано утром, 20 июля ВС Украины обстреляли Херсонскую область, однако противовоздушная оборона РФ сбила десять ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД региона.

В официальном телеграм-канале ведомства появилась запись, на кадрах которой можно увидеть перехват воздушных целей.

Напомним, что Киев усилили обстрелы Херсона, Новой Каховки и других населенных пунктов области. Он уже задействовал американские РСЗО HIMARS для ударов по рынку, складу с аммиачной селитрой, на котором из-за детонации раздалось несколько мощных взрывов, а также по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли и получили ранения местные жители.

Напомним, что Новая Каховка и Херсон находятся под контролем ВС РФ с первых дней специальной военной операции на Украине.