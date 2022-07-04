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Американские барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и Switchblade оказались совершенно бесполезными в реальных боевых действиях на Украине. Российские комплексы РЭБ уничтожили несколько сотен таких дронов-камикадзе, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на Bussines Insider.

Автор публикации в американском издании Сэмюэл Бендетт рассказал, что российские ВС активно применяют системы радиоэлектронной борьбы с самого начала спецоперации, но сейчас они максимально эффективно развернуты и организованы. Это дает возможность глушить связь барражирующих боеприпасов с операторами, из-за чего дроны просто падают, не долетая до цели.

«Вероятно, российским военным потребовалось некоторое время для того, чтобы подстроиться под противодействие американским дронам. На сегодняшний день эти беспилотники практически не применяются украинскими военными так как потери последних исчисляются сотнями», – отметил эксперт.

Напомним, что США отправляли на Украину две разновидности дронов Switchblade, предназначенные для ударов по скоплениям живой силы и по бронетехнике. Однако благодаря российским РЭБ эти БПЛА так и не сумели себя проявить.

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