В воскресенье, 10 июля, в Херсоне произошли четыре взрыва. По информации экспертов, в небе над городом были видны следы работы систем противовоздушной обороны. Но пока официального подтверждения этих сведений нет.

Накануне появилась информация о том, что российские силы ПВО запустили над Херсоном 15 ракет, в результате чего раздавалась целая серия взрывов.

В субботу украинские боевики обстреляли жилые дома в Донецке из реактивной системы залпового огня “Ураган”. Было выпущено шесть ракет из БМ-27 “Ураган” по домам в Кировском и Петровской районах Донецка.

До этого средствами ПВО были сбиты ударно-разведывательные украинские беспилотники в небе над Мелитополем. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взрывы, которые слышали местные жители в субботу, были связаны именно с этим.