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ВСУ попытались навести понтонную переправу через Северский Донец рядом с населенным пунктом Залиман на Донбассе, чтобы пойти в контрнаступление, однако российские военные разгадали и разрушили их планы, передает портал Avia.Pro. Отмечается, что бронекатер, отправленный боевиками для этой цели, успешно уничтожен.

Движение бронекатера было обнаружено беспилотным аппаратом, который передал координаты целей расчетам самоходных артиллерийских установок «Акация». Удар САУ позволил уничтожить и само транспортное средство, и понтонный мост, который пытались навести боевики.

Кроме того, ликвидирован личный состав подразделения, занимавшегося наведением переправы. Сообщается, что украинские боевики использовали для этой цели не только военную, но и гражданскую технику.

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