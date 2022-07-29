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Отсутствие в прокате фильмов американских студий ставит под удар кинопрокатную отрасль в России, поскольку на голливудские ленты приходился основной доход кинотеатров. Между тем техническая возможность показывать фильмы из США у многих российских кинозалов есть, однако этому мешает законодательство. Следовательно, чтобы сохранить кинозалы, нужно освободить их от некоторых видов ответственности. С таким предложением вышла Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) – сообщает “Интерфакс”.

Представители АВК пояснили агентству, что сейчас показ фильмов без прокатных удостоверений, которые выдаёт Минкульт, и лицензий в России карается в том числе и в рамках Уголовного кодекса. Кроме того, по действующему в России законодательству кинотеатры обязаны отчислять вознаграждение правообладателям. Но сейчас в отношении голливудских студий это нужно делать в рублях, поскольку власти России внесли США в список недружественных стран и обязали контрагентов рассчитываться с компаниями из таких государств только в российской валюте через специальные счета. Но у американских студий таких счетов нет. И вряд ли они будут их открывать.

По мнению представителей АВК, снятие ответственности с кинотеатров по указанным обязанностям откроет для них широкое “окно возможностей”. Между тем из-за потери прибыли от показов голливудских фильмов кинотеатры в России уже начали закрываться. И со временем такой тренд будет только нарастать, уверены специалисты.

Ведущие голливудские студии прекратили сотрудничество с российскими кинопрокатчиками весной этого года на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе.

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