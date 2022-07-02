читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» рассказал о работе на Украине российских бронетранспортеров БТР-82А, которые используются подразделениями морской пехоты, а также танков Т-80. Экипажи этих боевых машин эффективно проламывают оборону противника.

Они отлично действуют под огнем противотанковых ракетных комплексов и гранатометов ВСУ, уничтожая огневые рубежи, опорные и командные пункты, мощные укрепрайоны.

Также экипажи в совершенстве освоили «стрельбу с фланга» – один из наиболее сложных тактических элементов, который дает возможность вести огонь из скорострельных пушек бронетранспортеров и танкового вооружения прямо на ходу.

Бронетехника ВС РФ не только отлично справляется со своими задачами, но и эффективно действует вместе с артиллерийскими подразделениями и авиацией, что существенно повышает урон противника.

Вам может понравиться

Стало известно, где находится боевик “Азова”, угрожавший убить мать Кадырова

Лейтенант полка «Азов» (запрещенная в России организация, признанная террористической) Давид Касаткин, угрожавший убить мать главы Чечни Рамзана Кадырова, сейчас находится в тюрьме в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RTVI.

В ДНР рассказали, почему ВСУ перестали стрелять по центру Донецка

Центр Донецка не подвергается ударам украинских боевиков уже неделю, что может означать отсутствие у противника дальнобойных артиллерийских установок. Однако Куйбышевский, Петровский, Киевский и Кировский районы столицы ДНР все еще находятся

Овечкина в США могут арестовать в ответ на задержание баскетболистки Грайнер

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги “Вашингтон Кэпиталз” Александра Овечкина могут арестовать в ответ на задержание в России двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу американки Бриттни Грайнер. Такое предложение выдвинул американский
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |