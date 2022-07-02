Портал «Русская весна» рассказал о работе на Украине российских бронетранспортеров БТР-82А, которые используются подразделениями морской пехоты, а также танков Т-80. Экипажи этих боевых машин эффективно проламывают оборону противника.

Они отлично действуют под огнем противотанковых ракетных комплексов и гранатометов ВСУ, уничтожая огневые рубежи, опорные и командные пункты, мощные укрепрайоны.

Также экипажи в совершенстве освоили «стрельбу с фланга» – один из наиболее сложных тактических элементов, который дает возможность вести огонь из скорострельных пушек бронетранспортеров и танкового вооружения прямо на ходу.

Бронетехника ВС РФ не только отлично справляется со своими задачами, но и эффективно действует вместе с артиллерийскими подразделениями и авиацией, что существенно повышает урон противника.