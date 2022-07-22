Российские ВС сменили «Грады» на новейшие РСЗО «Торнадо-Г» со 122-миллиметровыми снарядами и современными технологиями. Видеозаписи боевого применения этих реактивных систем залпового огня опубликовал портал «Русская весна»,

Отмечается, что главной особенностью «Торнадо-Г» является наличие новейшей системы управления огнем. Она ориентируется в пространстве по спутникам ГЛОНАСС, а также дополняется компьютером, осуществляющим расчет баллистических показателей и автоматическую корректировку наведения на цели противника.

Напомним, что военный эксперт Виктор Баранец ранее заявил, что ВС РФ используют спецоперацию на Украине для испытаний современных боевых систем, разрабатываемых российскими инженерами. РСЗО «Торнадо-Г» – одна из разновидностей таких вооружений, представляющая собой глубокую модернизацию «Градов».