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В Курске прогремело сразу несколько мощных взрывов, но угрозы для местных жителей нет. Все вражеские ракеты сбила противовоздушная оборона, передает “Московский комсомолец”.

Националисты ВСУ выпустили по городу целую группу ракет, причем целились они по жилым кварталам. Средства ПВО сработали быстро и четко. Боезаряды противника сбиты над Курском. Это подтверждается жителями города, которые в социальных сетях и мессенджерах пишут о взрывах в небе и ярких вспышках.

Сейчас Курск переведен на особое положение. Система ПВО будет нести круглосуточное боевое дежурство, полиция и экстренные службы также намерены работать 24 часа в сутки.

Напомним, что Киев также атаковал Белгород, причем одна из ракет угодила в частный дом в центре города. Кроме того, ближе к утру были нанесены удары еще и по Мелитополю, где ВСУ, согласно представленной Генштабом информации, били по военным объектам.

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