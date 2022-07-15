Военные корреспонденты портала “Русская весна” представили кадры, с какой “чудо-техникой” воюют украинские боевики. Несмотря на все усилия накачать Украину современным вооружением, в ВСУ еще очень много устаревших образцов.

Недавно российским военным группировки “О” удалось уничтожить украинскую технику, которая использовалась для установления связи. Эксперты назвали увиденное “музеем под открытым небом”.

Корреспонденты опубликовали фотографии, прокомментировав их:

«древнейшая радиорелейная станция Р-409, которая работает на лампах вместо транзисторов;

еще более древняя Р-405, выпускалась в 60-е годы;

ручной коммутатор П-193, это там где берешь трубку и говоришь «Барышня, соедините со Смольным»;

хит всех времен — телефон ТА-57, ну тут что греха таить, у нас тоже таких полно».