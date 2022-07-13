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Российская делегация прибыла в Стамбул, чтобы обсудить с представителями Турции, Украины и ООН вопрос по зерну. Подробности сообщает издание “Известия”.

Любая съемка в ходе переговоров категорически запрещена. Ожидается, что решение, которое будет принято на встрече, озвучат представители Министерства обороны Турции.
Эксперты не исключают, что в вопросе будет достигнут консенсус. Шансы на это сейчас очень большие.

Переговоры должны начаться в 14.00. В ООН уже неоднократно предупреждали о риске дефицита злаков. Страны Запада обвиняют Россию в том, что она блокирует черноморские порты. Но в Кремле категорически отрицают свою причастность к проблемам вывоза зерна. Препятствия создает сам Киев, который поджигает зерна в Мариупольском порту, минирует акваторию Черного моря.

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