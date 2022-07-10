Российская артиллерия продолжает демонстрировать успехи в ходе проведения спецоперации России на Украине. Она эффективно уничтожает натовские ракетные установки, которые Запад поставляет на вооружение украинским боевикам. Военные корреспонденты портала “Русская весна” рассказали о том, что на Украине была уничтожена новейшая установка Brimstone.

Запад не перестает оказывать поддержку Киеву, снабжая украинские войска оружием, включая современные ракетные системы. Также новое оружие направляется на Украину для тестирования в боевых условиях.

Недавно украинские войска получили ракетную систему Brimstone. ВСУ решили применить ее для нанесения удара по позициям российских военных. Установку замаскировали под грузовик.

Но в момент запуска ракеты позиции ВСУ были выявлены. Сразу после этого артиллерия совершила атаку, успешно уничтожив установку.