Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянка, отдохнувшая в одном из турецких отелей, рассказала о хамском поведении сотрудников. Впечатлениями о поездке она поделилась с порталом “Тонкости туризма”.

Во второй день пребывания в отеле ей пришлось три раза заряжать карту для того, чтобы попасть в свой номер. Для этого ей потребовалось с ребенком на руках идти на ресепшен.

Женщина рассказала, что один из администраторов относился к ней “как к врагу”. Туриста пояснила: «На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я «пошла вон». И постоянно повторял: «Да кто ты такая!». Сотрудник гостиницы даже угрожал выселить семью россиянки из отеля.

Россиянка рассказала, что очень боялась, так как слышала о случаях выселения россиян из отелей. При этом она отметила, что за слова и поведение администратора никто в отеле не извинился.

Вам может понравиться

Леонков: Заявление Польши об увеличении численности ВС до 400 тысяч военных является торгом с НАТО

Заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого об увеличении ВС страны до 400 тысяч военнослужащих можно рассматривать лишь как не слишком удачную шутку, считает военный эксперт Алексей Леонков. В интервью изданию

Военкор “Известий” раскрыл причины деморализации подразделений ВСУ

Военный корреспондент издания “Известия” Валентин Трушнин показал одно из многочисленных видеообращений украинских военных к президенту Владимиру Зеленскому с отказом продолжать боевые действия. Также он объяснил причины, по которым ВФУ записывают

Эксперт Рожин объяснил, можно ли полностью пресечь поставки натовского оружия для ВСУ

ВС РФ периодически наносят высокоточные ракетные удары по транспортной инфраструктуре Украины. Однако даже если более интенсивно атаковать железные и автомобильные дороги, мосты, полностью остановить поставки западных вооружений Киеву вряд ли
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |