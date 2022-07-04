Россиянка, отдохнувшая в одном из турецких отелей, рассказала о хамском поведении сотрудников. Впечатлениями о поездке она поделилась с порталом “Тонкости туризма”.

Во второй день пребывания в отеле ей пришлось три раза заряжать карту для того, чтобы попасть в свой номер. Для этого ей потребовалось с ребенком на руках идти на ресепшен.

Женщина рассказала, что один из администраторов относился к ней “как к врагу”. Туриста пояснила: «На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я «пошла вон». И постоянно повторял: «Да кто ты такая!». Сотрудник гостиницы даже угрожал выселить семью россиянки из отеля.

Россиянка рассказала, что очень боялась, так как слышала о случаях выселения россиян из отелей. При этом она отметила, что за слова и поведение администратора никто в отеле не извинился.