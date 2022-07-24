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На фоне ослабления коронавирусных ограничений и более спокойной, чем год назад, ситуации с ковидом медицинские маски россияне стали приобретать реже. Летом 2021 года индивидуальные средства защиты органов дыхания входили в топ-5 товаров, которые покупали жители страны. Сейчас маски вышли за рамки даже топ-50. Такие данные приводит газета “Известия” со ссылкой на ресурс “Чек индекс”

Специалисты сервиса проанализировали данные “Платформы ОДФ”, куда поступают сведения с более чем миллиона онлайн-касс по всей стране, с 1 июня по 15 июля. В список товаров, которые чаще всего покупают россияне, вошли куриные яйца, сладкие газированные напитки, картофель, томаты и черешня.

В прошлом году, отмечают специалисты, газировка в список наиболее популярных товаров не входила. Эксперты предполагают, что спрос на неё вырос на фоне заявлений многих производящих сладкие напитки компаний об уходе с российского рынка.

Что же до медицинских масок, то их россияне всё ещё продолжают покупать, однако интерес к ним постепенно снижается. Сейчас он меньше, чем был год или два года назад.

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