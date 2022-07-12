Значительно выросли траты россиян в магазинах беспошлинной торговли. Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на данные аналитиков МТС. Они уверяют, что в июне этого года жители России оставили в два раза больше денег в магазинах duty free, чем за аналогичный месяц в 2021-м. При этом больше всего трат – 70% – пришлось на магазины беспошлинной торговли в российских аэропортах.

Эксперты утверждают, что россияне чаще всего покупают в duty free электронику, технику, алкоголь, кондитерские изделия и другие товары брендов и компаний, которые с недавнего времени покинули российский рынок. В магазинах беспошлинной торговли такую продукцию ещё можно достать. Кроме того, некоторые наименования товаров – ту же электронику – сейчас выгодно приобретать как раз в duty free, считают специалисты.

В аэропортах зарубежных стран – в основном, ОАЭ и Турции – россияне тоже стали покупать товаров больше. Пассажиропотоки с европейских направлений с недавнего времени были перенаправлены на эти страны. В указанных государствах располагаются одни из самых крупных магазинов беспошлинной торговли, что и стимулирует спрос среди россиян.