Ставки по ипотечным кредитам снизились до исторического минимума. Об этом сообщили эксперты РБК.

Весной этого года банки подняли проценты по кредитам на фоне роста ключевой ставки. Рыночные ставки достигали 20%, льготную ипотеку можно было взять под 12%. Но в мае стало наблюдаться снижение благодаря действиям Центробанка.

Средняя ставки по ипотеке на первичном рынке в мае была снижена до 3,81% годовых. Этот показатель стал рекордно низким за все время существования ипотечных программ.

При этом эксперты отмечают низкий спрос на жилищные кредиты. Именно он и повлиял на необходимость снижения ставок. Кроме того, банки предлагают собственные программы совместно с застройщиками, чтобы привлечь клиентов.

Аналитики первичного рынка убеждены, что снижение процентной ставки приведет к росту выдачи кредитов.