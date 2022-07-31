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На военных маневрах в сирийской провинции Алеппо произошел беспрецедентный случай. В учениях, призванных отработать слаженные и эффективные действия против ВС Турции, участвовали военнослужащие правительственных сил Сирии и курды.

Портал «Русская весна» рассказал, что курдские формирования были представлены спецназовцами и артиллеристами. От правительственных сил тренировались танкисты, которые учились водить боевые машины под водой, а также грамотно действовать при поддержке самолетами или вертолетами с воздуха.

В качестве инструкторов выступали как курдские и сирийские офицеры, так и опытные военнослужащие ВС РФ. Именно им удалось объединить сирийцев и курдов для борьбы с общим противником в лице Турции. Поэтому Анкара должна понимать, что в случае начала своей операции “Арабский источник” она получит жесткий ответ.

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