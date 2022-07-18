Около 1 057 литров бензина может приобрести россиянин на среднемесячную зарплату в стране. Это соответствует 13-му месту в рейтинге доступности топлива в Европе – свидетельствуют данные исследования, которые публикует РИА “Новости”.

Специалисты сравнили средние доходы жителей европейских стран и объём топлива, который на них можно купить. Выяснилось, что самый доступный бензин у жителей Люксембурга. Житель этого небольшого европейского государства может позволить себе купить более 2 тысяч литров топлива при его стоимости в 120,8 рублей за литр (в пересчёте на российскую валюту).

Соседями России по рейтингу стали Казахстан (на строчку выше) и Италия (на строчку ниже). Там не среднюю зарплату можно купить 1 102 и 966 литров топлива соответственно. Хуже всего с доступностью бензина обстоят дела в Румынии. Там на средний доход гражданин может позволить себе только 384 литра топлива.

В исследовании также отмечается, что за последнее время во многих странах Европы цены на бензин значительно выросли, а доходы населения, нет. Таким образом, топливо стало для жителей Европы менее доступным, чем раньше. В России цены значительно не повышаются из-за избытка топлива на внутреннем рынке. Экспорт российских нефтепродуктов на многие рынки сейчас ограничен.