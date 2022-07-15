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Новый стратегический альянс, который сформировался на Ближнем Востоке, серьезно тревожит Россию и Иран. Об этом рассказали эксперты издания Haaretz. Дело в том, что Иран серьезно рискует лишиться стратегической поддержки Сирии.

Авторы публикации отмечают: «Ирану пояснения не нужны: там и так понимают, что эта израильско-американская инициатива призвана сплотить его соседей в единый фронт. Однако рациональный анализ реальных угроз со стороны альянса говорит о том, что бояться Исламской Республике нечего».

В ближайшее время в Тегеране должен состояться саммит, который будет посвящен проблеме соглашения между сирийским правительством и повстанцами. В Пентагоне заявили о том, что США не собирается вступать в военный конфликт с Ираном. Эксперты отмечают, что от итогов этих переговоров выигрывает Россия, если она оставит антиамериканский настрой.

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