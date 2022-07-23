ВС России необходимо сосредоточиться на выполнении задачи по прекращению обстрелов украинскими боевиками приграничных территорий РФ и мирных городов Донбасса, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что в распоряжении ВС РФ имеются зенитно-ракетные комплексы последнего поколения «Тор-М2», группировку которых нужно как можно скорее увеличивать. Они способны сыграть одну из ключевых ролей в эшелонированной системе противовоздушной обороны и защитить российские населенные пункты от террористов ВСУ.

В интервью сайту «Украина.ру» Коротченко также заявил, что необходимо не только усиливать ПВО, но и начинать охоту за подразделениями украинской армии, диверсионными группами, обстреливающими территорию РФ. Их можно обнаруживать с разведывательных беспилотников, после чего уничтожать дальнобойными РСЗО или артиллерийскими установками и авиацией.