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На фоне роста заболеваемости ковидом в России Роспотребнадзор заявил, что может вернуть коронавирусные ограничения. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В сообщении не уточняется, при каких конкретно обстоятельствах будут вновь введены антиковидные меры. Отмечается лишь, что это произойдёт “при ухудшении обстановки по COVID-19”.

По данным оперативного штаба, в России 24 июля было подтверждено 7,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза больше чем неделей ранее. Пиковых значений заражение коронавирусом в России достигало в начале февраля этого года. Максимальное число случаев заражение за сутки составляло около 204 тысяч. Впоследствии суточное число заражений снижалось.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечен во многих странах. По словам специалистов, это связано с распространением “омикрон”-штамма коронавируса. Он отличается высокой заразностью, но ковид, который он вызывает, протекает у многих пациентов в лёгкой форме или без симптомов.

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