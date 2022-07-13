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“Роскосмос” временно прекратил все работы по пилотируемым полетам на Луну. Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко. Он отметил, что приоритеты сейчас расставлены в сторону решения задач на Земле.

Разработка лунной программы была отложена также, как и вопрос с проектом сверхтяжелых ракет. В ближайшее время в “Роскосмосе” планируют заняться решением задач по дистанционному зондированию Земли и разработкой связи для военных и гражданского населения.

Но при этом Блошенко отметил, что будет продолжаться работа по созданию ракеты-носителя “Союз-5”. Проект сверхтяжелой ракеты “Енисей” в “Роскосмосе” пока не принят.
15 апреля Дмитрий Рогозин заявил о том, что планы по реализации лунной программы сейчас потеряли актуальность. Сейчас нужно сосредоточиться на решении вопросов государственной безопасности.

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