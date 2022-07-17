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Если президент Украины Владимир Зеленский сдаст Славянск, Запад перестанет присылать Киеву военную помощь. Такую инсайдерскую информацию предоставил участник главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он пояснил, что западные кураторы поставили Зеленскому четкое условие дальнейшей военной поддержки – удержание Славянска. В связи с этим ультиматумом Киев уже созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который пытается решить, как действовать дальше в критической ситуации, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Рогов заявил, что подавляющее большинство жителей Запорожья поддерживают Россию, поэтому украинская армия должна немедленно прекратить оккупацию региона и вывести свои подразделения. Это позволит свести к минимуму разрушения в городе и области.

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