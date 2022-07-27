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Киев попытался атаковать Мелитополь с применением БПЛА, но провалил эту операцию. Точнее, ему помогла это сделать российская противовоздушная оборона, рассказал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что ВСУ намеревались ударить по объектам гражданской инфраструктуры. Атака была направлена на мирных жителей, которые только вернулись к нормальной жизни и почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Националистов это совершенно не устраивает, поэтому они хотят лишить людей всего, включая не только работу, но и жизнь.

Рогов отметил, что беспилотные аппараты были своевременно обнаружены системой ПВО и уничтожены зенитно-ракетными комплексами ВС РФ. Ранее Киев пытался атаковать Мелитополь ракетами, но и эта атака была успешно отражена российскими средствами противовоздушной обороны.

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