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Чем успешнее продвигается “контрнаступление” ВСУ на Херсонском направлении, тем больше населенных пунктов теряет Киев. Командование украинской армии настолько зациклилось на анонсировании «контратак», что окончательно оторвалось от реальности, пишет РИА Новости.

Украинская пропаганда сейчас заявляет, что контрнаступление ВСУ стартовало еще в июне и сейчас успешно продолжается. Ей вторят западные СМИ, но они несмело интересуются – а где же успехи, если националистам приходится сдавать одну территорию за другой.

Если под контрнаступлением подразумеваются несколько атак с участием двух рот, поредевших наполовину, то все они завершились провалом для Киева. Но наибольшие потери он все же несет на Донбассе. Давно под контролем ВС РФ находятся Лисичанск и Северодонецк, российские ВС продолжают наступательную операцию на линии Северск-Артемовск, уверенно продвигаются к Краматорску и Славянску, близки к взятию Авдеевке. В это время министр обороны Украины Алексей Резников продолжает собирать «миллионную армию» на страницах западных газет и говорить о контрнаступлении.

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