Бывший премьер-министр Японии убит, а Борис Джонсон ушел в отставку. Эксперты агентства РИА “Новости” считают, что скоро у Владимира Путина просто не останется конкурентов на Западе.

Эксперты подчеркивают, что на Западе начинается своеобразный политический кризис. Заканчиваются лидеры, которые смогут оказать противостояние российскому президенту.

Одним из последних таких лидеров был Борис Джонсон. Эксперты не исключают, что именно по этой причине ему долго сходили с рук все выходки. Но теперь и Джонсон уходит с поста, что свидетельствует о том, что Запад теряет влиятельных политиков.

Совсем плохо обстоят дела на политической арене в США. Рейтинг Джо Байдена стремительно падает. Таких низких показателей не было ни у одного из американских президентов.

На сегодняшний день ярким лидером можно назвать Эрдогана, но он не считается противником Путина, так как между Москвой и Анкарой всегда есть договоренности.